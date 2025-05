Sebutan ini Bikin Ariel Risih

TEMPO.CO, Jakarta -Vokalis kelompok musik Noah ternyata merasa tak nyaman bila sekelompok jurnalis menyebutnya telah go international. "Kalau ditanya Noah sudah go internasional atau enggak, jawabannya enggak," kata Ariel di sela-sela konferensi pers, Jumat, 23 Oktober 2015, di Hard Rock Cafe, Jakarta. "Saya masih agak risih kalau ditanya itu," kata Ariel.

Julukan go international itu mulai dilayangkan jurnalis kepada Noah yang baru-baru ini menggelar konser di kota-kota besar Amerika Serikat, Los Angeles, Washington DC, dan New York. Konser tersebut digelar dalam promosi album Noah, Second Chance. Namun, Ariel sendiri menyatakan bahwa setiap langkah dan konser yang digelar memang bertujuan untuk melebarkan sayap ke kancah musik dunia.

"Memang ada rencana kesana tapi ya belum sampai. Enggak mau muluk, tapi apa yang kita lakuin memang tujuannya buat kesana," kata pemilik nama asli Nazril Ilham ini. Ayah satu putri ini pun menambahkan tidak mau berandai-andai. Sebelumnya Noah juga pernah melangsungkan konser di Australia, Singapura, Malaysia dan Hongkong pada 2012.



DINI TEJA