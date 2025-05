Sehari Diunggah, Foto Ini Sudah Di-Like Satu Juta Kali

TEMPO.CO, Jakarta - Sudah terhitung hampir satu bulan sejak Kim Kardashian melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki dan diberi nama Saint West. Kim Kardashian melahirkan anak keduanya pada 5 Desember 2015 dengan berat tubuh 8 pon 1 ons atau setara 3,65 kilogram.



Untuk pertama kalinya sejak melahirkan, Kim Kardashian menampilkan foto kebersamaan Saint West dengan kakaknya, North West. Melalui akun Instagram pribadinya, Minggu, 3 Januari 2016, dia belum memperlihatkan wajah Saint West, melainkan hanya jari telunjuk North West yang digenggam Saint West.



Foto itu diberi caption, "She said, ‘He's my best friend’."

(Lihat Video Agnez Mo Termasuk 100 Wanita Tercantik di Dunia)



Baru sehari diunggah, foto ini sudah mendapatkan lebih dari 1,5 juta like dan dibanjiri lebih dari 18 ribu komentar.



TABLOIDBINTANG.COM