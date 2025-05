TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, Senin, 20 Juni 2016, penyanyi dangdut Ayu Ting Ting genap berusia 24 tahun.



Ungkapan bahagia diungkapkan ibu satu anak itu di akun Instagram miliknya, @ayutingting92. Pelantun lagu Alamat Palsu dan Sambalado tersebut memajang foto kue ulang tahun yang di atasnya terdapat kalimat ucapan untuk dia.



"Alhamdulillah.....makasih banyak ayah ibu sifa bilqis klrga semuanya atas doa n ucapannya, it was fun last nite, love you all," tulis Ayu sebagai keterangan foto.



Foto yang baru diunggah sekitar dua jam lalu itu langsung dibanjiri komentar. Sebagian besar follower memberi ucapan selamat ulang tahun dan doa. "Happy Britday Teteh Syg @ayutingting92, Pjng umur, sehat, makin sukses, bynk rezekinya, bahagia dunia akhirat, syg," ucap @ristyadiyanti_9207.



Ada juga yang mendoakan Ayu agar segera mendapatkan jodoh yang baru. "HBD kk ayu smga panjang umur, karirnya makin sukses dan cpet dapet jodoh," tulis @aisya_1717.



Ayu menikah di usia 21 tahun dengan Henry Baskoro Hendarso (Enji) pada 4 Juli 2013. Enam bulan kemudian, tepatnya 27 Januari 2014, Ayu mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat.



Pada 1 April 2014, pengadilan mengabulkan permohonan cerai Ayu, yang ketika itu sudah dikaruniai satu putri, yang diberi nama Bilqis Khumairah Razak.



Selepas perceraiannya dengan Enji, Ayu dikabarkan dekat dengan banyak pria. Salah satu yang diperkenalkan Ayu secara langsung ke publik adalah aktor India, Shaheer Seikh. Sayangnya, hubungan Ayu dengan Shaheer, yang sempat menyita perhatian publik, hanya bertahan beberapa bulan.



TABLOID BINTANG.COM