TEMPO.CO, Atlanta - Beberapa selebritas dunia memberikan dukungan dan doa kepada putri mendiang diva pop Whitney Houston, Bobbi Kristina Brown, 21 tahun. Salah satunya rapper sekaligus pencipta lagu Amerika, Melissa Arnette "Missy" Elliott, yang menyampaikan dukungannya kepada Kristina melalui akun Twitter-nya pada 31 Januari 2015. "Masih berdoa untuk Bobbi Kristina," cuitnya.



Selain Missy Elliott, penyanyi Amerika sekaligus saudara dari Michael dan Janet Jackson, La Toya Yvonne Jackson, memberikan dukungan untuk kesembuhan putri pelantun lagu I Will Always Love You itu.



"Mari kita beri cahaya cinta dan doa untuk Bobbi Kristina Brown," katanya, juga melalui Twitter. "Semoga dia diberi kesehatan dan kecepatan untuk pulih kembali." (Baca: Tragedi Whitney Houston Nyaris Terulang ke Anaknya)



Direktur musik yang pernah menggarap lagu karya Raja Pop Michael Jackson, Michael Bearden, pun menyampaikan doa untuk putri teman lamanya itu. "Memberikan energi kesembuhan untuk putri sahabat lamaku," kata Bearden.



Penulis lagu yang karyanya pernah dinyanyikan Aerosmith berjudul I Don't Want to Miss a Thing, Diane Warren, ikut mencuit. "Semoga Bobbi Kristina mendapat bantuan yang diperlukannya," ujar Warren.



Warren menyayangkan kejadian tragis yang dialami sang ibu nyaris terjadi pada Kristina menjelang peringatan tiga tahun meninggalnya Whitney Houston. "Sayang sekali. Hampir tiga tahun berlalu saat ibunya wafat, dan hal yang sama hampir terjadi padanya," kata Warren. (Baca: Whitney Houston Diduga Dibunuh Bandar Narkoba)



Kristina ditemukan tergeletak di bak mandi oleh suaminya dan seorang kawan pada Sabtu pagi, 31 Januari 2015, waktu setempat. Dua pekan mendatang adalah peringatan kematian sang ibu, Whitney Houston.



Saat ini Kristina berada di North Fulton Hospital di Roswell, Georgia. Sepupu Kristina, Jerod Brown, 21 tahun, mengatakan kepada Sky News bahwa sepupunya baik-baik saja. "Dia cukup baik saat ini. Dia dikelilingi keluarga," katanya.



Jerod menambahkan, keluarga berharap Kristina segera pulih. "Kami hanya berharap ia bisa segera sehat, itu saja. Saya yakin dia akan segera melewati masa sulit ini segera," katanya. Jerod pun enggan berkomentar tentang isu yang menyebutkan bahwa Kristina dalam keadaan koma.



BBC| CNN | FOXNEWS| MITRA TARIGAN