Selena Gomez dan Benny Blanco Dijodohkan Ibunya Sejak Remaja

Selena Gomez mengungkapkan bahwa 10 tahun yang lalu dirinya tidak berada dalam kondisi di mana dirinya bisa menerima cinta tanpa syarat yang dia berikan Benny Blanco. “Saya seperti sendirian di dunia ini. Saya sendirian selama lima tahun sebelum kami bertemu, dan menurut saya itu sangat membantu saya menghargai seseorang seperti Ben," ungkap Gomez.

Hubungan Selena Gomez dan Benny Blanco





Selena Gomez mengkonfirmasi hubungannya dengan Benny Blanco pada Desember 2023 dengan menyukai unggahan akun penggemar di Instagram. “Dia adalah segalanya yang ada di hatiku,” tulisnya di kolom komentar.



Pasangan ini kemudian tampil pertama kali menghadiri acara karpet merah bersama pada Januari 2024 di Emmy Awards. Mereka berkolaborasi dalam lagu Selena Gomez berjudul 'I Can't Get Enough' (2019), sebelum memulai hubungan pada Juni 2023. Dua bulan kemudian, Selena Gomez merilis lagu 'Single Soon', dengan Benny Blanco sebagai produsernya.



Kemudian pada Kamis, 13 Februari 2025 pasangan ini mengumumkan bahwa mereka kembali bekerja sama dan merilis album kolaboratif baru mereka, I Said I Love You First, yang akan rilis pada 21 Maret mendatang.