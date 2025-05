Selena Gomez Jual Rumah Rp 61,7 Miliar, karena Justin Bieber?

TEMPO.CO, Los Angeles - Selena Gomez dikabarkan menjual rumah mewahnya seharga US$ 4,5 juta atau senilai Rp 61,7 miliar. Dilansir Dailymail pada Senin, 16 November 2015, pelantun The Heart Wants What it Wants ini membeli rumah elite seluas 715 meter persegi itu yang hanya berjarak 5 mil dari kediaman Justin Bieber di Calabasas.



Rumah milik Selena Gomez itu memang berukuran sangat besar, memiliki enam kamar tidur, tujuh kamar mandi, spa, kolam renang, dan gym. Tak hanya itu, rumah tersebut juga dilengkapi keamanan tinggi dengan CCTV di setiap sudut rumah.



Hanya, Selena pernah mengalami ketakutan di rumah tersebut. Bukan takut karena tidak aman, melainkan ada kejadian mistis yang dia alami. Selena dikabarkan pernah mendapati rumahnya dengan pintu terbuka, padahal sebelum pergi dia menguncinya.



Belum jelas alasan Selena menjual rumahnya. Banyak yang bilang dia ketakutan karena cerita mistis tadi atau karena ingin lari dari mantan kekasihnya, Justin Bieber.



Pada 2014, Selena juga menjual rumahnya di Tarzana, California, kepada penyanyi Iggy Azalea.



RINA ATMASARI