Selena Gomez Pacari The Weeknd, Justin Bieber Cemburu

TEMPO.CO,Los Angeles - Hubungan yang terjalin antara Selena Gomez dan The Weeknd kabarnya makin serius. Selena sudah tidak malu lagi menunjukkan kemesraanya di depan wartawan. Beberapa foto mesra mereka telah tersebar di internet.

Ternyata, foto-foto tersebut membuat penyanyi Justin Bieber cemburu. Mantan kekasih Selena itu mengejek lagi milik The Weeknd. Tindakan Justin Bieber ini jelas membuat banyak orang yang berspekulasi jika apapun yang kini dilakukan oleh Selena ataupun The Weeknd hanya akan menambah amarah pelantun tembang Love Yourself itu.



“Saya yakin dia cemburu dengan apa yang kami lakukan, jadi wajar saja apapun yang dia lakukan saat ini hanyalah sebuah kecemburuan belaka. Saya mengerti seperti apa sikapnya,” kata Selena seperti dilansir Aceshowbiz baru-baru ini.



The Weeknd adalah pria pertama yang dikencani Selena Gomez setelah dia memutuskan untuk berpisah dengan Justin pada tahun 2012. Sementara Justin sudah berulangkali gonta-ganti pacar setelah berpisah dengan Selena. *



ALIA | ACESHOWBIZ