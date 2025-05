Selena Gomez Pamer Foto Panas ke Pacar Baru

TEMPO.CO, Los Angeles - Selena Gomez baru saja memulai hubungannya dengan DJ Zedd, tapi penyanyi muda Hollywood itu dikabarkan sudah mengirim foto yang 'mengundang' kepada Zedd.



Dilansir Femalefirst, hari ini, seorang sumber yang mengaku sebagai teman Gomez mengatakan, "Selena sangat menyadari kekhawatiran Zedd bahwa ia mungkin akan meninggalkan Zedd demi Justin. Jadi, Selena melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk meyakinkan Zedd, yaitu mengirimkan selfie dan pesan manis."



Sebelumnya, Gomez mengaku bahagia bersama Zedd. Pengakuan ini tentu membuktikan bahwa bintang cantik berusia 22 tahun ini berhasil melupakan mantannya, Justin Bieber. Bukan hanya Gomez, teman-teman terdekatnya pun bahagia karena pelantun The Heart Wants What It Wants tersebut berhasil melupakan hubungannya dengan Bieber yang sering putus-nyambung itu



"Semuanya akan baik dengan Zedd. Selena benar-benar bahagia, dan mereka menikmatinya," kata sumber yang mengaku dekat dengan Gomez. Bahkan kedekatan Gomez dengan Zedd makin terlihat mesra. Terbukti, keduanya tak segan mengunggah foto kebersamaan mereka di media sosial.



FEMALE FIRST | RINA ATMASARI