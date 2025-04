Sempat Gunakan Jasanya, Ria Irawan Kaget First Travel Tipu Jamaah

TEMPO.CO, Jakarta - Ria Irawan mengaku terkejut mendengar First Travel tersandung masalah hukum. Terlebih, dia pernah menggunakan jasa First Travel saat umrah, dan mendapat pelayanan memuaskan.



"Enggak menyangka karena (pelayanannya) perfect," ungkap Ria, saat dihubungi awak media, Selasa, 22 Agustus 2017.



Ria pernah menggunakan jasa First Travel untuk perjalanan umrah pada 2017 lalu. Saking bagusnya pelayanan yang diberikan, Ria Irawan mengaku kagum dengan Anniesa Hasibuan dan Andika Surachman selaku pemilik biro perjalanan umrah ini.



"Fasilitasnya bagus banget, pelayanannya juga. Awalnya malah terkagum-kagum dengan dua sosok anak muda di umur segitu sudah sukses," ungkapnya.



Kendati demikian, Ria mengaku belum pernah bertemu dengan pemilik First Travel. "Aku tidak pernah bertemu Anniesa. Aku sih enggak kenal sama owner-nya,"ujar Ria.



Ria Irawan pun turut prihatin kepada para korban First Travel yang harus menelan pil pahit karena gagal pergi ke Tanah Suci. "Pasti. Empatiku tinggi untuk yang sudah keluarkan uang dan berharap bisa ke Tanah Suci," katanya.



TABLOID BINTANG