TEMPO.CO, Nevada – Kondisi mantan bintang NBA, Lamar Odom, dikabarkan telah membaik setelah tumbang di sebuah hotel di Nevada. Majalah People mengabarkan, mengutip seorang sumber yang dekat dengan mantan istrinya, Khloe Kardashian, hal tersebut telah membesarkan hati orang-orang tercintanya.



Odom, yang tampil dua kali pada reality show Kardashian dan keluarganya, telah sadar dari koma pada Jumat pekan lalu dan dipindahkan dari ventilator yang selama ini membantunya bernapas. Menurut laporan media, para dokter menyatakan peluang hidup dia 50-50.



"Keluarga Kardashian masih terus mengikuti apa yang terjadi pada Lamar, dan Khloe terus mengikuti dengan update-update," kata sumber tadi. "Kabar baik meningkatnya kesehatan Lamar telah menaikkan semangat mereka. Mereka terus berdoa."



Odom mampu membuka matanya pada Jumat pagi pekan lalu, dan bisa merespons suara serta segala bunyi di ruangan.



Khloe Kardashian, 31 tahun, yang tengah mengurusi perceraian dengan suaminya itu, terus mendampingi Odom sejak dibawa ke rumah sakit. Pasangan ini pisah ranjang sejak 2013 setelah menikah dan kehidupan percintaan mereka ditayangkan dalam reality show Keeping Up with the Kardashians, serta serial pecahannya, Khloe & Lamar.



Keduanya telah menandatangani surat perceraian pada Juli lalu. Namun perceraian itu belum dituntaskan.



Odom bermain selama 14 tahun di NBA, termasuk menjadi juara NBA selama dua musim bersama Los Angeles Lakers. Demikian dilaporkan Reuters.



ANTARA