TEMPO.CO, Jakarta - Aktor asal Korea Selatan, Joo Won, akan menyapa para penggemarnya di Jakarta bersama "adiknya" pada 9 Oktober.



Aktor drama The Gang Doctor itu akan datang bersama aktris dan penyanyi Park Hye Soo yang berperan sebagai adik Joo Won dalam drama tersebut menurut siaran pers penyelenggara jumpa bintang itu pada Selasa, 22 September 2015.



Dalam acara bertajuk A Date With Joo Woon itu, sang aktor akan memberikan tanda tangan, foto bersama dan menyapa para penggemar dan pelanggan ONE, pelanggan stasiun televisi Korea yang menghadirkan Joo Won di Indonesia.



Sementara Hye Soo akan membawakan lagu Even if I Live Just One Day, salah satu lagu latar drama The Gang Doctor.



Acara jumpa bintang itu dibuka untuk umum dan gratis pada 9 Oktober 2015 di Lotte Shopping Avenue (Main Atrium), Karet Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 19.15 WIB.



Lewat perannya sebagai ahli medis di The Gang Doctor, Joo Won saat ini dinobatkan sebagai satu dari empat Hallyu King di Korea Selatan bersama dengan Lee Min Ho, Lee Jong Suk, dan Kim Soo Hyun.



Sementara Park Hye Soo merupakan kontestan K-Pop Star 4, acara kompetisi menyanyi di Korea Selatan.



