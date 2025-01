Sering Menang Penghargaan, Joko Anwar Masih Suka Deg-degan

Perbesar

Sutradara Joko Anwar saat menghadiri malam penganugerahan Festival Film Tempo 2017 di Epicentrum XXI Jakarta, 27 November 2017. Joko Anwar sutradara Pengabdi Setan masuk nominasi Sutradara Pilihan Tempo bersama Mouly Surya dalam Film Marlina Si Pembunuh, Edwin dalam Film Posesif, Kamila Andini dalam Film The Seen and Unseen serta Wicaksono Wisnu Legowo dalam Film Turah. TEMPO/Nurdiansah