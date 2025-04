Setelah Akad Nikah, Kalina Sempat Memeluk Deddy Corbuzier

TEMPO.CO, Jakarta - Deddy Corbuzier mendapat pujian karena menghadiri pernikahan mantan istri, Kalina Oktarani dengan Hendrayan pada Jumat, 26 Mei 2017, di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan.



Baca: Datang ke Pernikahan Mantan Istri, Deddy Corbuzier Dipuji Netizen



Kehadiran Deddy Corbuzier sudah dinantikan oleh Kalina yang sudah menganggap hubungannya seperti kakak dan adik. Kalina menceritakan, di hadapan suami usai akad nikah, dia memeluk Deddy.



"Karena bagaimanapun dia (Deddy Corbuzier) aku anggap sebagai kakak, apapun yang terjadi sama adiknya pasti seorang kakak ingin yang terbaik. Pas hari H, akad nikah kita, saya peluk dia dan saya bisikin ke dia, 'Thank you for everything'," ungkap Kalina usai mengisi acara Rumpi No Secret, Trans TV, Jl. Tendean, Jakarta Selatan, Senin, 29 Mei 2017.



Bahkan, sebelum memutuskan menikah lagi Kalina juga sempat menemui Deddy Corbuzier untuk meminta saran. Deddy Corbuzier pun tidak mau menghalang-halangi kebahagiaan Kalina.



"Tiga hari sebelum saya menikah, saya sempat ketemu dulu malamnya, baru Mas Hendra ketemu sama dia. Siangnya dia cuma bilang gini, 'if you happy I'm happy'. Kebahagiaan aku juga kebahagiaan dia," kata Kalina.



Deddy Corbuzier sempat mengatakan meski sudah bercerai dia masih memberikan nafkah ke Kalina sebagai mantan istrinya.

TABLOID BINTANG