Setelah Mirror, People Juga Beritakan Julia Perez

TEMPO.CO, Jakarta - Kematian Julia Perez ternyata tak hanya diberitakan oleh media dalam negeri. Media asing juga tak luput mengabarkan kematian Julia Perez.



Setelah media online milik Inggris, Mirror memberitakan Julia Perez pekan lalu, pada Kamis, 15 Juni 2017, giliran laman People, situs milik majalah People yang membuat artikel soal meninggalnya wanita 36 tahun itu.



Mengusung judul Indonesian Actress Julia Perez Dies After 3-Year Battle with Cervical Cancer--Aktris Asal Indonesia Meninggal Setelah 3 Tahun Berjuang Melawan Kanker Serviks. artikel tersebut di tampilkan di halaman depan People.



Berita kematian Julia Perez tersebut dikutip People dari harian berbahasa Inggris The Jakarta Post. Di dalam artikel tersebut, People juga mengutip unggahan Instagram adik Julia Perez, Nia Anggi, yang mengumumkan kematian Julia Perez pada Sabtu, 10 Juni 2017.



People menulis Julia Perez adalah seorang aktris yang telah bermain di 30 film, tampil di opera sabun (sinetron), dan juga penyanyi dangdut yang terkenal.



