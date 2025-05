TEMPO.CO, Jakarta - Berita pernikahan Dahlia Poland dengan Fandy Christian pada Selasa, 24 November 2015, di Bandung masih menarik perhatian. Dahlia menikah dalam usia mud,a yakni 18 tahun. Namun tampaknya bintang sinetron Ganteng-Ganteng Serigala ini sudah menemukan pujaan hati yang pas dan siap menikah dengan Fandy.



Penuh percaya diri, Dahlia mengungkapkan isi hatinya dalam bentuk penggalan lirik lagu milik boyband tersohor, One Direction. Berikut liriknya.



Baby i'm perfect for you

If you like midnight driving with the windows down

And if you like going places we can’t even pronounce

If you like to do whatever you've been dreaming about

Baby you're perfect

Baby you're perfect

So let’s start right now!



Dalam foto-foto yang diunggah Dahlia di akun Instagramnya, @dahliaplnd, tampak foto-foto pernikahannya bersama Fandy. Dalam foto-foto tersebut, Dahlia mengenakan gaun putih tanpa lengan yang cantik dengan rambut digelung, sementara Fandy mengenakan setelan jas resmi warna hitam.



Tampak juga foto mesra dan romantis Dahlia dan Fandy. Yang tak kalah menarik, Dahlia mengunggah foto kuku cantiknya ketika menikah.



Dalam foto yang diunggah pada Rabu, 25 November 2015, atau sehari setelah pernikahannya, tampak gambar sebuah tangan cantik seperti menggenggam memperlihatkan keindahan kuku yang putih bening dan bercahaya. Pada jari manis, tampak kuku berhiaskan seperti taburan berlian.



Dahlia menuliskan, "Special nail for moment special."



Dalam foto yang diunggah ini, ada beberapa komentar, seperti, "Cantik kuku kak @dahliaplnd jelang pernikahan. Suka lihatnya," tulis akun @setyanita87.



Kemudian akun @ketlin_katolik menuliskan, "Kukunya pengantin kak dahlia cantik, bagus."

HADRIANI P.

