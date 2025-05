TEMPO.CO, Jakarta - Konser Ariana Grande, 22 tahun, di di Hall B3 dan C3 JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Agustus 2015, pukul 20.00, berlangsung sukses. Seusai konser, penyanyi yang dijuluki "Mini Mariah Carey" ini langsung terbang ke Las Vegas.



Setelah menyanyikan sekitar 20 lagu, Ariana tak lupa menyapa penggemarnya di Indonesia via akun Twitter miliknya dengan menggunakan bahasa Indonesia.



"Jakarta babes, thank u so much!! You sang every word as louuud as you could. Y'all touched my heart tonight !!! Terima kasih! Aku Cinta Kamu," demikian cuitannya beberapa jam lalu.



Ariana juga mencuit soal kelelahan yang dirasakan setelah menghibur Arianatrons--penggemar Ariana Grande--di Kemayoran. "Babes I'm so tiiiiiiiiiiiiired hug me," tulis penyanyi bertubuh mungil itu.



Rangkaian konser The Honeymoon Tour yang mempromosikan album teranyar My Everything itu hanya mengunjungi tiga negara di Asia, yaitu Jakarta, Jepang, dan Filipina.



Pada konser semalam, sekitar 9.000 Arianatrons telah memadati arena Hall B-C JIExpo dengan berdandan mengenakan bando telinga kucing ala Ariana demi melihat sang pelantun Bang Bang ini.



ALIA F