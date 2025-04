Shah Rukh Khan akan Tampil Perdana di Met Gala 2025

Pilihan Editor: Reaksi Shah Rukh Khan Usai Namanya Disebut Chris Martin saat Konser Coldplay

Pada Ahad, 27 April 2025, Diet Sabya menyampaikan bahwa berbagai media lokal, thread di media sosial yang ramai, dan situs hiburan penuh spekulasi telah membicarakan kabar tersebut. Mereka dapat mengkonfirmasi bahwa benar Shah Rukh Khan akan melakukan debutnya di Met Gala pada Senin, 5 Mei 2025 dengan mengenakan busana dari Sabyasachi, sebuah rumah mode mewah terkemuka di India.

Konfirmasi dari Manajer Shah Rukh Khan

Menurut laporan dari India Today, antusiasme semakin memuncak setelah unggahan tersebut mendapatkan tanda suka dari manajer Shah Rukh Khan, Pooja Dadlani. Tindakan tersebut semakin mempertegas spekulasi dan ekspektasi publik yang semakin berkembang. Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi atau pernyataan langsung dari Shah Rukh Khan terkait kabar tersebut.

Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi mengenai detail busana yang akan dikenakan oleh Shah Rukh Khan dalam debutnya di Met Gala. Sejumlah laporan dari berbagai sumber menyebutkan bahwa sang bintang Bollywood itu akan mengenakan rancangan dari rumah mode ternama di India, Sabyasachi. Pilihan ini dianggap sebagai representasi yang kuat dari warisan dan keanggunan fashion India di panggung global. Sabyasachi sendiri dikenal luas karena kemampuannya memadukan unsur tradisional dengan sentuhan modern dalam setiap karyanya.

Jadwal dan Tema Met Gala 2025

Met Gala 2025 akan diselenggarakan pada Senin, 5 Mei 2025 di New York. Tahun ini akan mengangkat tema dan konsep "Superfine: Tailoring Black Style." Tema ini terinspirasi oleh buku Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity karya Monica L. Miller. Tema ini menggali hubungan antara mode, identitas budaya, dan ekspresi diri dalam komunitas kulit hitam.

Acara bergengsi ini menetapkan dress code "Tailored To You," yang memberikan ruang bagi para tamu untuk menunjukkan gaya personal mereka melalui busana yang disesuaikan dengan karakter masing-masing. Para penggemar Shah Rukh Khan sangat menantikan penampilan busananya di Met Gala, dengan harapan bahwa ia akan memadukan keanggunan tradisional India yang khas dengan kemewahan internasional yang akan memukau di atas karpet merah yang legendaris itu.

Artis India yang akan Hadir di Met Gala 2025

Menurut The Indian Express, Shah Rukh Khan bukan satu-satunya bintang yang akan mencuri perhatian di Met Gala tahun ini. Kiara Advani, yang saat ini sedang mengandung anak pertamanya dengan aktor Sidharth Malhotra, juga akan melakukan debutnya di acara bergengsi tersebut minggu depan. Kehadiran Advani tentunya akan menjadi sorotan, mengingat statusnya sebagai salah satu aktris papan atas Bollywood. Selain itu, ada desas-desus yang menyatakan mengenai kemungkinan kehadiran Diljit Dosanjh di Met Gala, meskipun hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai partisipasinya.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | THE INDIAN EXPRESS | INDIA TODAY

