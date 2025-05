Shah Rukh Khan Bangga Obama Sebut Namanya di Pidato

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Bollywood, Shah Rukh Khan, boleh berbangga hati karena namanya disebut dalam pidato Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Obama menyebut namanya saat berpidato di India tentang kesetaraan gender dan keberagaman agama. (Baca: Shahrukh Khan Terseret Konflik India-Pakistan)



Dilansir The Indian Express, Kamis, 29 Januari 2015 Obama menyebut Shah Rukh Khan sebagai salah satu aktor yang memiliki nilai kemanusiaan tinggi. Bukan hanya itu, Obama bahkan mengutip dialog dalam salah satu film aktor yang terkenal dengan nama peran Rahul tersebut. (Baca: 7 Tradisi Unik Perayaan Natal di Dunia)



Obama berujar, “Senorita bade bade deshon mein.” Kutipan tersebut ada pada film Shah Rukh Khan yang berjudul Dilwale Dulhania Le Jayenge.



Betapa senanganya, Shah Rukh Khan setelah mengetahui Obama menyebut namanya. Ia lalu membagi pengalaman menyenangkannya tersebut lewat akun Twitter-nya. (Baca: Shah Rukh Khan Perlu Serba Jumbo)



"Bangga telah menjadi bagian dari pidato Presiden Obama yang menyoroti kesetaraan gender dan agama," tulis aktor My Name is Khan tersebut.



"Sayang , ia tidak bisa ke Bhangra. Lain kali, ia harus mengutip kalimat dari film Chaiyya Chaiyya," cuitnya. (Baca: Seteru 12 Tahun, Dua Bintang Film India Berdamai)



RINA ATMASARI | THE INDIAN EXPRESS



