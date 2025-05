Shah Rukh Khan Gugup Tampil Perdana di Met Gala 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang Bollywood, Shah Rukh Khan tampil pertama kali di Met Gala 2025. Ia mengaku gugup saat berjalan di atas karpet merah dalam acara amal yang digelar Metropolitan Museum of Art, New York, Amerika Serikat pada Senin malam, 5 Mei 2025.



Shah Rukh Khan mencatatkan sejarah sebagai aktor Bollywood pertama yang menghadiri Met Gala. "Saya gugup dan bersemangat. Versace yang meyakinkan saya untuk datang ke sini. Saya tidak terlalu sering tampil di karpet merah. Saya sangat malu. Melihat kalian berdua, sungguh luar biasa berada di sini," katanya saat diwawancara oleh Vogue.



Ia mengaku kehadirannya ini untuk membuat anak-anaknya terkesan. Shah Rukh Khan mengungkapkan bahwa anak-anaknya mengikuti perkembangan Met Gala. "Yang paling menarik adalah saya punya anak-anak kecil yang sangat antusias dengan Met. Saya tidak tahu apakah saya akan datang ke sini sendiri, tetapi ketika Sabya menyarankannya, mereka berkata 'wow'. Saya masih tidak tahu apakah itu 'wow, mereka memanggilmu' atau 'wow, kamu akan hebat di sana'," ujarnya.



Penampilan Shah Rukh Khan di Met Gala 2025