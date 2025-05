TEMPO.CO, Jakarta - Sheila Marcia termasuk tipe orang yang tidak mau berlarut dalam kesedihan dan masalah yang menimpanya. Beberapa waktu lalu, Sheila sempat mendatangi Komnas Anak yang mengadukan dirinya, yang mendapat perlakuan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari suaminya, Kiki Mirano.



Namun Sheila seolah ingin bangkit atau move on dan menunjukkan dia bisa berkarya lagi. Sheila, yang sempat lama tinggal di Bali dan menekuni profesi di bidang tato, ini melalui akun Instagram-nya @sheilamarciajoseph pada Senin, 16 Mei 2016, menulis, "Acik ditemenin cintanya akuuuuuu."



Belakangan memang Sheila kembali ke dunia hiburan yang telah membesarkan namanya. Sheila kini membintangi sebuah sinetron. Dengan aktif berakting kembali, mungkin Sheila ingin membahagiakan buah hati dan melupakan kesedihan sekaligus kesulitannya itu.



Dan di dalam foto yang diunggah wanita kelahiran Malang, 3 September 1989, ini tampak Sheila sedang mengendarai motor balap warna hijau dengan helm kuning. Dia mengenakan kacamata hitam dan berjaket, dengan rambut yang terurai. Sambil mengendarai motor, Sheila memegang sayang putranya yang berkaus cokelat dengan celana pendek biru.



Unggahan foto ini mendapat 7.768 acungan jempol dengan 190 komentar dari para netizen. Akun @witrinnuramie menulis, "Sukaa, gitu dong move on. Ayo gemukin badan dikit dong @sheilamarciajoseph dan acting loe keren."



Atau @nahasnafn menulis, "Sepertinya gelar aktris memang ga bisa lepas dr km, sekian lama gak acting aja tetep keren ayo cuek sm mslh move on dan biar bdan kmbali sperti dulu kak Sheila."



Sedangkan akun @dephiearies menulis, "Super mom... gemukin dikit bdnnya dan smg dengan kembalix ke duniat entertain gak salah jalan lg yaaa kak."



Atau "Semangat @sheilamarciajoseph, berkarya lagi lebih baik daripada memikirkan masalah. Selamat move on ya," tulis akun@drataviska.



Pada akun @anasambayon menulis, "Gemukin dikit pasti tambah cuantikkk..sukses terus y kk."



Dan @sijejep berkomentar, "Yeeeeee... Akhirnya kak cila akting lagiiiii... Sukses kakak sayanggg go move on!"



Adapun @yuhu_store berkomentar, "Aq suka @sheilamarciajoseph yg kyk gini. Tanpa tato. Maksudnya badannya tertutuo jd tatonya gk klihatn dan warna rambutnya jg keren. Tetap pertahankan seperti ini penampilannya."



HADRIANI P.