Sherina Jawab Tudingan Lebay Setelah Ngadu karena Dipalak

TEMPO.CO, Jakarta - Lantaran banyak yang menghujat dirinya karena mengadu ke Ridwan Kamil, penyanyi pop Sherina Munaf menjelaskan kronologi pemalakan begal di Jalan Cihampelas, Bandung, yang dialaminya bersama sang ibu, Luki Ariani, ke dalam akun Instagramnya @sherinnasinna. Ia pun mengunggah enam foto tulisan di Instagramnya dengan menyertakan kekecewaannya terhadap komentar negatif netizen yang mengganggapnya lebay.



"Mengenai pemalakan #1. Kalau kamu bilang, 'ah cuman dipalak doang. Lebay banget sih.' Selamat. Anda tidak punya empati. Waktu itu saya sedang bersama ibu saya, terang saja saya 'lebay' akan isu ini. Saya 'lebay' dan ngetwit ujung-ujungnya ke depannya demi keamanan kita semua termasuk kamu yang bilang saya lebay," bunyi foto tulisan pertama. (Baca: Ridwan Kamil Sebut Laporan Sherina Via Twitter Salah Alamat)



Pelantun lagu Cinta Pertama dan Terakhir itu pun menyertakan keterangan foto tersebut. "Karena banyak permintaan wawancara dan pertanyaan dari teman-teman ataupun komentar tidak sensitif dari para troll di Twitter mengenai kejadian pemalakan, ini adalah jawaban saya. Silakan baca kalau berkenan," ujarnya.



Foto tulisan kedua berbunyi, "Mengenai pemalakan #2: Alasan saya twit mengenai pemalakan kemarin adalah supaya isu ini mendapat perhatian. Memang saya caper, ya, caper untuk isu keamanan. Selebihnya, Anda bisa lihat sendiri, saya sudah jarang sekali ngetwit. Hanya untuk ngetwit hal-hal yang menurut saya penting. Kalau dibilang 'curhat' di Twitter agak kurang tepat, lihat saja sejarah twit saya akhir-akhir ini."



"Mengenai pemalakan #3: Kenapa saya mention Pak Emil? Karena saya tahu beliau aktif di sosial media dan mudah-mudahan isu ini bisa langsung mendapat perhatian beliau dan warga Bandung bisa waspada. Serta, mudah-mudahan bisa ditangani langsung oleh beliau yang punya kuasa dan powernya. Maka di twit kedua, saya bilang, mohon perhatian ya, Kang."



Pada foto keempat putri Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf itu bertuliskan, "Mengenai pemalakan #4: Mungkin karena hal pertama yang saya pikirkan adalah: Cihampelas adalah tempat ramai dan banyak pengunjungnya, maka hal seperti ini seharusnya tidak terjadi, pikir saya. Jangan sampai ada orang lain yang tertimpa musibah yang sama. Maka saya harus let the Wali Kota know mengenai isu ini. Followers saya cukup banyak di Twitter, dan mudah-mudahan dengan ngetwit ini, saya bisa menyebarkan informasi yang saya nilai penting dengan cepat."



Foto selanjutnya, pelantun lagu Geregetan itu meminta maaf lantaran melapor pemalakan ke Ridwan Kamil, bukan polisi. "Mengenai pemalakan #5: Maaf sekali kalau di saat panik setelah dipalak 10 menit sebelumnya saya terlalu bodoh untuk lapor ke Wali Kota instead of polisi. Di momen itu, saya gak kepikiran untut usut kasus yang menimpa saya dan Ibu saya. Saya kepikiran awareness orang-orang dan keamanan ke depannya. Yang penting saya lapor secepatnya, pikir saya."



"Terakhir, saya cinta Kota Bandung. Saya lahir di Bandung, punya keluarga di Bandung dan cinta kuliner Bandung. Saya ngetwit bukan untuk menyalahkan Bandung atau Pak Wali Kota. Tapi tujuannya untuk raise awareness mengenai apa yang terjadi, supaya mudah-mudahan ke depannya warga Bandung dan tamu Bandung bisa menikmati kota Bandung dengan rasa aman dan nyaman."



Berbagai komentar positif membanjiri posting-an Sherina tersebut. "Ya mba bagus tuh dah kasih tau kita, agar lebih hati-hati lagi kalau ada di jalan," kata akun @wahyuningsih_yunni. Akun @rani_nathaniel pun menyertakan doanya untuk Sherina, "Semoga di balik musibah yang ka Sherina alami tidak terulang dan hati-hati."



DEWI SUCI RAHAYU



