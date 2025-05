TEMPO.CO, Jakarta - Sherina Munaf, 25, penyanyi dan mantan artis cilik yang pernah bermain di film Petualangan Sherina itu ternyata mengidolakan "ratu sensasi" Syahrini. Semalam, Rabu, 23 September 2015, Sherina menggunggah foto di akun instagram miliknya.



Dalam foto itu, pemilik akun @sherinnasinna ini berfoto bersama penyanyi Afgan dan Derby Romero, mantan teman bermainnya di film Petualangan Sherina. Di keterangan fotonya, Sherina menulis, "Wish you were here @princesssyahrini (Mba Syahrini aku ngefans, please notice me)".



Entah serius atau bercanda, namun tak sedikit pengikut Sherina di Instagram yang terkejut dengan ucapan Sherina itu. Namun banyak juga penggemar Sherina yang ikut membantu dengan mencolek akun Syahrini di Instagram. Mereka berharap, penyanyi yang terkenal dengan bulu mata anti badai itu segera membalas ucapan Sherina di Instagram.



Namun hingga saat ini, Syahrini belum membalas apapun. Terakhir, penyanyi ini menggunggah foto dan video di akun Instagram miliknya semalam. Dalam foto tersebut, tampak Syahrini sedang dikelilingi para awak media, setelah kepulangannya ke Jakarta usai berkeliling dunia selama 20 hari. Selama itu, Syahrini mengunjungi sejumlah negara seperti Singapura, Jepang, Italia, Jerman dan Amerika.



INEZ CHRISTYASTUTI HAPSARI | NI





