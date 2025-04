Siap-siap Serbu Popcon Asia, Perayaan Pop Culture Internasional

TEMPO.CO, Jakarta - Popcon Asia, ajang perayaan pop culture skala internasional akan digelar untuk ke-6 kalinya pada 5-6 Agustus 2017 mendatang.

Mengusung tema Pop Parade, Popcon Asia akan kembali menampilkan karya-karya terbaik pelaku industri kreatif di Indonesia mulai dari film, animasi, komik, toys hingga game.

Berbeda dari sebelumnya, Popcon Asia 2017 akan kedatangan lebih banyak ikon dunia pop culture internasional untuk menjawab harapan para penggemar di Indonesia.

Setelah memastikan kehadiran Yuma Ishigaki, Tooru Fujisawa, Ayano Fujishawa, Yoshi Sudarso, Peter Sudarso, Popcon Asia 2017 mengumumkan nama-nama Popstar yang telah terkonfirmasi akan menjadi bagian inti dari pesta industri kreatif terpopuler di Indonesia tersebut.

Pertama, Chris Cantada, seorang YouTuber Filipina yang berhasil mengantongi berbagai penghargaan dengan lebih dari 270 juta viewers pada video-videonya di kanal ChrisCantadaForce.TV, mengonfirmasi kehadirannya di Popcon Asia 2017.

Chris merupakan mantan drummer Sponge Cola namun dikenal luas atas aksinya memproduksi video Fanmade Power Ranger dan Star Wars, Beberapa aktor Power Rangers juga turut berperan sebagai bintang tamu.

Nama kedua yang akan dirilis adalah Aimee de Jongh, wanita multitalenta dari Belanda ini terkenal sebagai animator, ilustrator, komikus dan penulis novel grafis.

Aimee menghasilkan karya-karya terkenal seperti serial komik Snippets dan novel grafis pemenang penghargaan Prix St. Michael The Return Of The Honey Buzzard yang telah diangkat menjadi versi live-action film pada maret 2017. Aimee juga berkecimpung di dalam dunia animasi dengan karya Behind the Telescopes.

Popstar selanjutnya berasal dari dalam negeri yaitu GamelAwan, grup musik asal Lamongan dengan yang digawangi Awan CS berkarya dengan membuat video-video cover lagu barat yang diimprovisasi dengan musik gamelan sehingga menambah nuansa musik Jawa.

Juga akan ada Gafarock yang dikenal luas karena keahliannya meng-cover lirik lagu Pop menjadi bahasa Jawa.

Co-Founder sekaligus Event Director Popcon Asia, Grace Kusnadi, menuturkan harapannya agar Popcon Asia bisa menjadi wadah bagi kreator lokal maupun internasional untuk bertemu, berjejaring dan berkolaborasi bagi para pelaku industri kreatif.

“Popcon Asia 2017 disiapkan bagi semua penikmat industri kreatif tanah air. Kami mencoba mendatangkan kreator internasional, tapi tetap menjadikan kreator lokal sebagai jantung dari acara kami,” katanya dalam siaran pers.

Selain Popstar internasional ajang Popcon Asia 2017 akan dimeriahkan beberapa exhibitor yang sudah tak asing lagi bagi penikmat karya anak bangsa. Salah satunya adalah Pionicon, wadah kreativitas anak muda Indonesia untuk berkreasi di komik, ilustrasi dan industri kreatif.

Pada acara Popcon Asia 2017 Elex Media Komputindo bersama Pionicon akan meluncurkan komik dengan tema Juki jalan-jalan ke Seoul, ibu kota Korea Selatan.



