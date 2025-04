Siap-siap, Taeyang Big Bang Bakal Sapa Penggemarnya di Jakarta

Taeyang memulai debutnya bersama Big Bang pada 2006. Dia adalah anggota Big Bang pertama yang memulai debut solo melalui album bertajuk Hot pada 2008 dan menjadikan Only Look at Me dan Pray sebagai lagu andalannya.

Album Hot menuai banyak pujian dan mendapatkan penghargaan untuk kategori Best R&B/Solo Album. Sementara lagu Only Look at Me meraih penghargaan kategori Best R&B/Soul Song. Album Hot mencapai posisi pertama tangga album Gaon dab Taeyang memenangkan penghargaan Best Male Artist pada Mnet Asian Music Awards 2010.