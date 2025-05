TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Joe Taslim mengaku bahwa inspirasi terbesar dalam kariernya adalah ayahnya, yang selalu mendidik dan mendorongnya untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa.



"Ayah saya selalu mendidik saya dan mengatakan bahwa kita harus menjadi yang terbaik. Karena itu, kita harus memberikan usaha yang lebih dibanding yang lain dan jangan pernah menyerah," kata Joe Taslim di Jakarta, Selasa, 25 Agustus 2015.



Joe Taslim, yang ditunjuk sebagai duta Urban Hero—produk pencuci muka pria, berhalangan hadir dalam peluncuran produk tersebut karena masih melakukan syuting film terbarunya, Star Trek Beyond, di Vancouver, Kanada.



Aktor film The Raid (2011) itu mulai go international saat bermain dalam Fast and Furious 6 (2014). Prestasinya tersebut rupanya didapat atas kedisiplinan tinggi dan kerja kerasnya selama ini.



"Posisi saya sekarang ini merupakan hasil perjuangan yang konsisten. Setiap hari saya bertekad menjadi Joe Taslim yang lebih baik dibanding Joe Taslim yang kemarin. Semua ini karena saya disiplin mengikuti pesan dari Ayah saya," ujarnya.



ANTARA