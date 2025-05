Simon Cowel Soal Vakumnya One Direction: Mereka Lelah!

TEMPO.CO, Los Angeles - Simon Cowel, mentor One Direction, tampaknya tidak kaget mendengar kabar One Direction ingin vakum dari dunia musik.



Dilansir Now Magazine, Kamis, 27 Agustus 2015, Cowell mengatakan dirinya tidak kaget atas keputusan 1D tersebut.



"Saya sudah tahu kalau mereka akan cuti panjang tahun ini. Mereka mengambil keputusan tersebut karena beban kerja mereka. Saya hanya bisa mengatakan kepada mereka agar membuat keputusan mereka sendiri," katanya.



Meski menyayangkan keputusan tersebut, pasangan Lauren Silverman itu mengatakan tidak bisa memaksa Harry dan kawan-kawan untuk tetap bekerja di dunia musik.



Cowell hanya berharap nantinya mereka bisa menyatu kembali dan membesarkan karier band mereka.



"Mereka memang sangat lelah. Meski masih muda, mereka memiliki jadwal yang sangat padat. Saya sendiri pun menyarankan agar mereka mengambil waktu istirahat," ucapnya.



One Direction dikabarkan akan menjalani cuti panjang setelah peluncuran album kelimanya, tepatnya pada Maret tahun depan.



RINA ATMASARI | NOWMAGAZINE