TEMPO.CO, Jakarta - Kabar bahwa Julia Perez butuh donor darah A+ tersebar di media sosial. Kondisi Julia Perez dikabarkan menurun paska pemasangan selang di punggung. Artis itu butuh donor darah cepat agar kondisinya membaik.



Lewat akun Instagram, Jupe yang terserang kanker serviks stadium empat tunjukkan potret antrean publik di Kantor PMI DKI Jakarta. Ia bahagia melihat banyak bantuan darah sukarela untuknya.



“Thanks so much kalian so amazing trimkasih sebanyak2 nya jupe tau ngak bisa fight cancer ini tanpa bantuan kalian.. support kalian... fight aku fight kalian juga untuk sebuah harapan,,, supaya jupe yakin bisa sembuh... trimakasih jupe selalu percaya ALLAH bekerja sangat misterius,” tulis Jupe, Jumat 24 Februari 2017.



Jupe juga memposting beberapa orang yang sudah mendonorkan darahnya. "Thanks so much uda mau donor darah buat jupe semoga tuhan membalas kebaikan kalian.. maff tadi tidak bisa di temui karena masih dalam pengawasan.. #donordarah #A+ #positivevibes #goodkarma #servicalcancer #selaluadaorangbaikjanganputusasa," tulisnya.



Banyak yang mendoakan kesembuhan artis itu. Beberapa artis telah menjenguk Jupe yang masih dalam perawatan di RSCM.



