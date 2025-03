Sistem One Way Diberlakukan Selama Mudik Lebaran 2025 di Jalan Lintas Padang - Bukittinggi

TEMPO.CO , Padang - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat memberlakukan sistem one way atau jalur satu arah di Jalan Lintas Padang-Bukittinggi untuk mengantisipasi kemacetan selama arus mudik Lebaran 2025. Sistem yang sudah dijalankan selama 2 tahun ini juga akan diselaraskan dengan penggunaan Jalan Tol Sicincin secara fungsional selama momen Lebaran 2025.

Dedy menjelaskan, pemberlakukan jalur satu arah bakal dimulai sejak 28 hingga 30 Maret 2025. Kemudian H+3 lebaran baru diberlakukan kembali yakni 4,5,6 April 2025. "Kami rasa arus lalu lintas selama Lebaran tidak bakal ramai sehingga one way tidak diberlakukan," ucapnya.

Alur jalan one way atau satu arah ini, bagi pengendara yang dari Bukittinggi ke Padang akan melewati jalan via Malalak. Sebaliknya, pengendara dari arah Padang ke Bukittinggi akan melewati jalur seperti biasa. Kemudian untuk H+3 lebaran jalurnya bakal tidak ada perubahan. "One way ini akan diberlakukan dari pukul 12.00 hingga 17.00 WIB," ucapnya.