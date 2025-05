Siwon Super Junior Bakal Ikut Wajib Militer

TEMPO.CO , Jakarta: Choi Siwon, 29, personel Super Junior boyband asal Korea Selatan bakal mengucapkan selamat tinggal sementara kepada para fan karena mengikuti wajib militer tahun ini.



Siwon berencana mendaftar wajib militer setelah dia merampungkan syuting drama 'She Was Pretty'. SM Entertainment yang menaungi boyband K-Pop mengkonfirmasi kabar tersebut.



"Choi Siwon akan mendaftar sesudah ia menyelesaikan drama di MBC yang berjudul 'She Was Pretty'," demikian pernyataan resmi SM Entertainment, seperti dilansir dari Allkpop.com, 29 Juli 2015.



Masih mengutip pernyataan manajemen Super Junior, belum ada waktu yang pasti ihwal jadwal wajib militer Siwon. Yang pasti, sesudah syuting dramanya kelar, Siwon langsung mempersiapkan diri memasuki kegiatan sebagai tentara dalam program wajib militer.



Siwon menjadi anggota Super Junior yang ketujuh yang mengikuti kegiatan wajib militer. Sebelumnya, dua anggota Super Junior yaitu Shin Donghee atau Shindong, 29, dan Lee Sungmin, 29, juga telah mengikuti wajib militer pada Maret 2015.



