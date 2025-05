Slank Gelar Konser Berbayar, Bimbim: Jangan Bon Jovi Doang

TEMPO.CO, Jakarta - Grup musik rock, Slank, mengumumkan akan menggelar konser bertajuk “Reog 'N' Roll” di sepuluh kota besar di Indonesia.



Jika selama ini Slank lebih banyak menggelar konser gratis di ruang terbuka, konser kali ini hampir semuanya diadakan di gedung-gedung ber-AC dan dikenakan harga tiket dengan kisaran Rp 200-800 ribu.



Namun Kaka, sang vokalis, menjamin konser Slank ini tidak akan rusuh meskipun harus mengeluarkan kocek yang lumayan besar. Lewat konser berbayar, Slank justru ingin mengajak para Slankers untuk lebih menghargai seni.



"Walaupun Slankers urakan dan sembarangan, masa itu (rusuh) sudah lewat. Kami ingin meng-educate Slankers untuk respek terhadap art dengan membayarnya," ujar Kaka saat konferensi pers di kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Jakarta Pusat, Senin, 14 September 2015.



Kaka juga mengungkapkan bahwa konser dengan konsep yang lebih "mewah" dari biasanya ini memang permintaan Slankers. Selama ini, menurut Kaka, banyak Slankers ingin menonton Slank tapi di tempat yang lebih nyaman.



"Ada Slankers, terutama perempuan, yang curhat pengin nonton tapi enggak mau di lapangan. Jadi kami buatkan konser yang nontonnya lebih nyaman," tutur vokalis pelantun lagu I Miss You But I Hate You itu.



Dalam konferensi pers, dijelaskan bahwa target konser ini memang kalangan masyarakat menengah ke atas. Salah satu tujuan konser ini adalah menandingi konser musikus Barat yang semakin menjamur di Indonesia.



"Gantianlah, (konsernya) ada yang bayar dan ada yang enggak. Jangan Bon Jovi doang ditonton," ucap Bimbim tertawa.



Adapun sepuluh lokasi yang akan menjadi venue konser Slank adalah Hotel Four Points by Sheraton (Makassar, 9 Oktober), Medan International Convention Centre (Medan, 11 Oktober), Jakarta Skenoo Gandaria City (Jakarta, 16 Oktober), Bandung Harris Hotel & Conventions (Bandung, 23 Oktober), dan Batam Swiss Belhotel (Batam, 25 Oktober).



Kemudian dilanjutkan di Pekalongan Dupan Convention Centre (Pekalongan, 15 November), Semarang Horison Hotel (Semarang, 20 November), Yogyakarta GOR UNY (Yogyakarta, 22 November), Surabaya GOR DBL Arena (Surabaya, 27 November), dan Bali Taman Gong Kertalangu (Bali, 29 November).



LUHUR TRI PAMBUDI