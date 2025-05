Soal Parade Gay di NY, Aming: Itu Fitnah

TEMPO.CO, New York - Kemunculan komedian dan bintang film Aming di Parade Gay New York beberapa waktu lalu menggegerkan Tanah Air. Aming dituding mendukung pernikahan sejenis dan sengaja ikut merayakan pengesahan Undang-Undang Pernikahan Sejenis di Negeri Abang Sam itu.



Lama tak mau bicara akhirnya Aming mau juga berkomentar. Pria bertubuh ceking yang kini masih berada di New York itu menyangkal ikut parade gay. "Ibaratnya begini, ya. Misalnya ada orang bikin acara pentas musik, terus ada orang yang sengaja datang untuk ikut nonton musik, lalu ada orang yang enggak sengaja lewat, eh ternyata ada acara musik. Nah, saya juga kayak begitu. Datang ke sini kebetulan ada acara parade. Jadi berita yang ngomong saya ke Amerika untuk mendukung LGBT, itu fitnah. Sementara fitnah itu kan enggak boleh. Apalagi ini kan lagi bulan puasa. Seharusnya kan menjaga hati, jaga pikiran”," tutur Aming seperti dikutip dari VOA Indonesia.



Menurut Aming, ia datang ke New York sejak 23 Juni dan memiliki tujuan lain, bukan sengaja mengikuti parade gay seperti yang diberitakan. "Ketika saya di New York, tiba-tiba ada teman saya bilang, 'Ming ayo ikut, ada NYC Pride.' Bukan Gay Pride. Artinya ini adalah parade bagi publik Kota New Yok untuk merayakan kebebasan berekspresi. Eh, kebetulan ini pas dengan dilegalkannya pernikahan sejenis. Yah, mana saya tahu..." ujar Aming.



Pemilik nama asli Aming Supriatna Sugandhi itu masih berada di New York hingga waktu yang belum ditentukan.



VOA INDONESIA | ALIA