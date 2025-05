TEMPO.CO, Jakarta - Soong Joong-ki, 30 tahun, aktor Korea Selatan yang makin melejit karena drama televisi Descendants of the Sun, mengungkapkan keinginannya untuk terus menekuni dunia seni peran.



Song mengaku berharap tetap bisa berakting 30 tahun mendatang. "Mungkin saat itu saya sudah tidak begitu tenar, atau mungkin sedikit peran yang tersedia di usia itu buat saya," katanya dalam acara jumpa fan di Taipei, 25 Juni 2016, seperti dikutip di situs Soompi.



Song mengatakan ia yakin telah menempuh jalan karier sesuai dengan impiannya. Pernyataan ini menjawab pertanyaan fan, kapan Song yakin telah memilih karier yang benar. Song menjawab, "Sekarang."



Pemeran Kapten Yoo Si Jin dalam Descendants of the Sun ini mengisahkan bagaimana ia akhirnya menjadi aktor. Awalnya, pria yang digosipkan menjalin hubungan dengan Song Hye-kyo, 34 tahun, lawan mainnya dalam Descendants of the Sun ini bermimpi menjadi pemain skating profesional. Song awalnya bercita-cita menjadi atlet skating nasional. Sayangnya, pria kelahiran 19 September 1985 ini mengalami cedera dan terpaksa melepas impiannya. Toh, Song sempat berperan sebagai pemain skating dalam drama televisi berjudul Triple.



Ada kejutan lain dalam jumpa fan di Taipei tersebut. Song mengungkapkan dengan siapa dia beradu akting 30 tahun mendatang. "Kalau dia tidak keberatan, saya ingin kembali berakting dengan Song Hye-kyo 30 tahun lagi," tuturnya.



SOOMPI