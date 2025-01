Song Joong Ki Jadi Aktor Televisi Korea Terbaik 2017

Berada di posisi kedua yakni aktor Gong Yoo dari serial televisi populer Guardian: The Lonely and Great God dengan perolehan 10,1 persen suara. Lalu, Park Bo-gum, bintang utama drama Love In the Moonlight, di urutan keempat.



Park Bo Gum mengumpulkan 8,3 persen dari total suara. Pemilih memilih Bo-gum karena eksistensinya yang kuat walau tak tampil lagi di drama-drama setelah drama Love in the Moonlight.