Sophia Nempel Ariel: Kalau Noah ke Taiwan,Tante Ikut Dong

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini band Noah sedang tur keliling Amerika Serikat. Tak ingin jauh dari sang kekasih, Sophia Latjuba mendatangi Ariel ke Negeri Abang Sam. Terlihat dalam Instagram-nya beberapa jam lalu, Sophia mengunggah foto dari atas sebuah bangunan dalam kegelapan. "Good night from LA," tulis Sophia pada keterangan foto itu.



Sebelumnya, Sophia mengunggah fotonya sedang bersiap ke bandara menuju Los Angeles. Dalam foto itu terlihat hanya kakinya yang dibalut sneaker dan koper besar hitam-putih. Tak lama berselang, Sophia mengunggah foto makanan yang terlihat seperti hamburger dan kentang goreng. "Heart attack waiting to happen," tulis Sophia dalam perjalanan menuju tempat kekasih tercintanya.



Lalu tak lama kemudian, ibu dua anak itu mengunggah foto sedang berada di jalan raya Los Angeles. Pada foto tersebut, terlihat papan penunjuk jalan di Los Angeles.



Meski pernah lama tinggal di Los Angeles sejak menikah dengan Michael Villareal, Sophia ternyata lebih menyukai masakan Indonesia. Di dalam akun Instagram-nya, dia mengunggah foto daftar menu dan harga di sebuah restoran. "I love Indonesian food. But when I'm traveling the last thing I want is Indonesian cuisine. It's time to catch up with some good Western menus and amazing services," tulisnya pada keterangan foto tersebut.



Foto unggahan Sophia mengundang komentar netizen. "Tante, kalau Noah konser ke Taiwan, tante ikut juga dong," kata salah satu netizen.



Hubungan Sophia dengan Ariel terlihat makin serius. Kedua keluarga besar telah diperkenalkan. Jika keduanya menikah, ini adalah pernikahan ketiga bagi Sophia, sementara bagi Ariel merupakan yang kedua.



ALIA FATHIYAH



