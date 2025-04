Soraya Haque Unggah Foto Keluarga, Netizen Berikan Pujian

TEMPO.CO, Jakarta -Soraya Haque tak ingin melayani pernyataan keras Marissa Haque seputar dukungannya terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Aya, sapaannya, lebih memilih bersikap adem.

Soraya Haque tak melayani komentar dan sindiran sang kakak yang menyebutnya, "Tangisan orang yg buta al Quran.Kalau orangtuaku masih hidup justru mereka akan menangis melihat Soraya Haque dukung penista al Quran, krn kedua ortu kami HAJI&HAJJAH. Coba dong tanya mereka, dukung seorang penista al Quran mau nggak?Soraya Haque tdk sholat 5&tdk baca al Quran. Aya tdk faham bro."



Soraya Haque pada Jumat, 13/5, justru mengunggah foto keluarga berpakaian kebaya dan beskap Jawa. Aya melalui akun Instagramnya @sorayahaque, "The Soekarno's" #greatteam

Tampak dalam foto tersebut istri Ekki Soekarno ini berfoto mengenakan kebaya berbahan brokart warna merah marun dengan putrinya Nadia AM Soekarno duduk di kursi putih. Sementara suaminya, Ekki berdiri bersama dua putranya, Valeri AG Soekarno dan Belmiro AH Soekarno yang mengenakan beskap atau baju ada pria Jawa warnagading bersulam benang emas lengkap dengan kain bermotif Truntum, keris dan blakon.



Unggahan foto ini mendapat 2.994 acungan jempol dari Netizen. Dan melihat foto yang diunggah wanita kelahiran Jakarta, 7 Februari 1965 ini para Netizen berkomentar.



"Keluarga keren," tulis akun rima_lovelyvina.



"Kel yg selalu berbahagia@sorayahaque. Gbu ya," kata akun @anggriani265.



AKun @rifa_nurdiani berkomentar, "Keluarga harmonis...top..."



Akun @evania.christ menulis, "Semoga sehat dan bahagia selalu utk keluarga ini."



Lalu akun @ameliliani_88 berkomentar panjang, "Ini bbaru beneran keluarga samara, enggak sibuk pencitraan posting foto-foto jalan-jalan ke luar negeri, tetapi hatinya iri, keliatan enggak natural, mau mesranya dibuat-buat. Keluarga Mbak Aya beda, nice dan adem, harmonis liatnya."



"So sweet family ini keluarga, beda deh ama yang ono, kakaknya. Semoga samra selamanya dalam perlindungan Tuhan, ami,." tulis akun @destyokito mengomentari foto keluarga Soraya Haque.



