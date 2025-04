Sosok Ryan Gosling yang Didapuk Jadi Bintang Utama Film Star Wars Baru

Kendati tidak menerima pelatihan akting formal, setelah MMC, Gosling melanjutkan karir aktingnya dengan muncul di serial TV Young Hercules (1998) dan Breaker High (1997), serta film The Slaughter Rule (2002), Murder by Numbers (2002), dan Remember the Titans (2000).

Gosling terus mencuri perhatian publik lewat penampilannya di Blue Valentine (2010), Crazy, Stupid, Love. (2011), Drive (2011), The Ides of March (2011), The Place Beyond the Pines (2012), The Nice Guys (2016), dan La La Land (2016). Pada 2017, ia membintangi sekuel fiksi ilmiah yang telah lama ditunggu-tunggu, Blade Runner 2049 (2017), bersama Harrison Ford.