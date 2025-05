Sudah 28 Tahun Lulus, Shah Rukh Khan Baru Terima Ijazah Sarjana

TEMPO.CO, New Delhi - Aktor dan produser ternama Bollywood, Shah Rukh Khan, akhirnya menerima gelar sarjana setelah 28 tahun lulus dari Sekolah Tinggi Hansraj, New Delhi.



Aktor utama film Dilwale itu berkesempatan meluangkan waktu menerima ijazahnya ketika berada di New Delhi untuk meluncurkan film terbaru Yash Raj Film berjudul Fan.



"Ini adalah saat yang sungguh istimewa buat saya. Saya kembali ke kampus yang saya tinggalkan pada 1988. Satu hal saja yang kurang, anak-anak saya tidak ada karena saya ingin tunjukkan kepada mereka setiap sudut kampus tempat saya belajar," katanya.



Rektor Kolej Hansraj, Rama Sharma, ketika menyampaikan gelar itu mengatakan lembaga tersebut sangat bangga atas siswanya yang telah menjadi superstar tersebut.



Sesaat sebelum menginjakkan kaki di kampus tersebut, Kahn lebih dulu disambut aksi unjuk rasa beberapa mahasiswa yang memprotes perilakunya yang dianggap intoleransi.



Aktor ini telah menghadapi serangan balik atas komentarnya tentang intoleransi pada November 2015. Baru-baru ini, mobilnya dilempari batu di Ahmedabad, tempat ia syuting film lain berjudul Raees.



Kahn didampingi sutradara film Fan, Maneesh Sharma, yang juga merupakan alumnus perguruan tinggi yang sama.



Aktor ini telah tinggal di Mumbai selama lebih dari 25 tahun, tapi hatinya di Delhi, tempat ia belajar di Sekolah St Columba, sebelum akhirnya memperoleh gelar sarjana di bidang ekonomi dari Hansraj.



Kahn, yang lahir di Delhi, saat bersekolah menetap di kawasan terkenal di kota itu, termasuk Rajendra Nagar dan Gautam Nagar.



IBN LIVE | INDIAN EXPRESS | YON DEMA