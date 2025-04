Sudah Sehat, Rachel Amanda Ikut Komunitas Pejuang Kanker Tiroid

TEMPO.CO, Jakarta - Rachel Amanda, artis belia yang dulu sempat mewarnai banyak judul sinetron dan film, belakangan jarang terlihat di layar kaca. Rachel ternyata sempat menderita penyakit kanker tiroid.



Gadis 22 tahun ini didiagnosa terkena penyakit tersebut ketika berumur 19 tahun. Namun, tumor yang terletak di bagian tiroid tubuh Rachel sudah diangkat.



Melalui akun Instagram-nya, Rachel Amanda mengabarkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat setelah belakangan ini banyak media yang menulis tentang pengalaman Rachel saat menderita kanker tiroid.



“Teman-teman yang baik, terima kasih yaa atas doa baiknya. Tapi alhamdulillah saat ini saya sehat-sehat saja kok, dan terus berusaha menjaga kesehatan,” tulis Rachel di Instastory yang diunggahnya pada Rabu, 26 Juli 2017.



Meski demikian, Rachel Amanda yang kini tengah menjalani studinya di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia itu tetap harus menjaga kesehatannya dengan mengonsumsi obat untuk mencegah pertumbuhan tumor tersebut secara rutin.



Selain menjalani aktivitas sebagai mahasiswa dan juga artis, Rachel juga aktif menjadi anggota komunitas pejuang kanker tiroid. Dalam komunitas ini, Rachel menyuarakan bahwa kanker tiroid dapat disembuhkan melalui deteksi dini dan penanganan yang tepat.Dilansir dari akun resmi instagram komunitas tersebut, @PitaTosca, Rachel Amanda ikut berkontribusi dalam kampanye Hari Kanker Nasional yang diselenggarakan oleh PitaTosca.



“So glad that we had this tough and beautiful girl @auroramanda95 at world cancer day! Keep shining Amanda. Thankyou for helping us in spreading the important message of early detection #thyroidcancersurvivor #getbusyliving #onefineday #worldcancerday2017 #WeCanICan #cancersurvivor”



Rachel ingin membagikan pengalamannya agar lebih banyak orang yang sadar dengan gangguan tiroid. “Permasalahan tiroid sebenarnya mudah diatasi apabila terdeteksi dini, dan punya tingkat kesembuhan yang tinggi,” kata Rachel.



Rachel juga ingin membantu menjawab pertanyaan dari para penggemarnya atau orang-orang yang memiliki masalah dengan tiroid. “Saya juga berencana akan live di IG untuk bantu jawab pertanyaan teman-teman yang punya masalah dengan tiroidnya. (Kapan? Nanti akan ada info lebih lanjut).”



Saat ini, Rachel Amanda sedang sibuk menyiapkan rilis buku kumpulan puisi berjudul AndaiKita yang ia tulis bersama penulis Keshia Deisra. Buku ini rencananya akan dirilis pada Senin, 31 Juli 2017.



TABLOID BINTANG | SASTI HAPSARI NURDIANA | LIDWINA TANUHARDJO