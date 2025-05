Sukses Kesehatan dan Bisnis, Ini Resep Ade Rai

TEMPO.CO, Jakarta - I Gusti Agung Kusuma Yudha Rai atau yang biasa dikenal dengan Ade Rai mengatakan kesuksesan tak melulu tentang karir. Ada banyak kategori kesuksesan di dunia ini.



“Sehat juga termasuk kesuksesan,” katanya saat menjadi pembicara seminar di Kemayoran, Sabtu 12 September 2015.



Ade mengungkapkan ada 10 rahasia untuk sukses mencapai sehat. Ia terinspirasi dari Wayne Dyer, seorang inspirator Amerika Serikat, yaitu Open to everything, attach to nothing, Don’t die with music still in you, No justified resentment, You can not give away what you don’t have, you can only give away what you have, Acting as if you are already you intend to be, Give up your personal history, Embrace your divinity, You cannot solve aproblem with the same mind that created it, Embrace Silence, dan Wisdom is avoiding weakening thoughts.



Disamping berbicara mengenai cara meraih sukses sehat, mantan atlet binaragawan ini juga bercerita tentang kesuksesannya membangun kerajaan bisnis. Meski begitu, ia tetap setia bergerak di jalur dunia kebugaran. Rai fitness adalah salah satu usahanya yang ia bangun setelah klub Ade Rai.



Menurut Ade Rai, ada beberapa faktor yang membuatnya terdorong dalam menjalankan usaha di bidang tersebut. Pertama, rasa kecintaan atau passion yang ia miliki di bidang ini.



Kedua adalah disiplin, tidak hanya dalam olahraga, tetapi juga mampu berkontibusi dengan memberikan sarana dan fasilitas olahraga terbaik bagi masyarakat.



Ketiga fokus. “Fokus saja dengan bakat dan melakukan sesuatu di bidang yang sesuai dengan kapasitas kita itu sendiri,” katanya.



Keempat, ada lingkungan sehat yang mengelilingi. “Sehingga dunia usaha yang dibangun ikut bersifat positif,” kata pria berbadan kekar ini dengan gaya jenaka.



Ade rai, Pria kelahiran Jakarta, 6 Mei 1970, adalah seorang atlet binaragwan sejak tahun 1997. ia menjuarai beragam kompetisi di bidang binaraga. Setelah mengakhiri masa berkompetisinya, kini Ade Rai sukses menjadi pembicara dan motivator di berbagai seminar kesehatan dan bisnis.



