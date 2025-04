Sutradara Game of Thrones Bela Ed Sheeran

TEMPO.CO, Jakarta - Kemunculan Ed Sheeran sebagai cameo dalam pemutaran perdana serial Game of Thrones season 7 pada Minggu, 16 Juli 2017, jadi perbincangan banyak orang. Penggemar Ed Sheeran begitu gembira dengan kemunculan idolanya itu sebagai tentara Lannister yang sedang bernyanyi.



Akan tetapi, banyak juga yang mengkritik bahwa kemunculan penyanyi dan penulis lagu asal Inggris itu membuat kecewa para penggemar serial Game of Thrones. Bahkan beberapa dari mereka mengatakan hal yang lebih buruk dari itu.



Jeremy Podeswa, sutradara serial itu pun melakukan pembelaan."Saya pikir Ed berperan dengan bagus—dia adalah aktor dan orang yang baik,” kata Podeswa kepada Newsweek.



Akibat komentar-komentar negatif itu, Sheeran menonaktifkan akun Twitternya pada Senin, 17 Juli 2017. Namun, masih di hari yang sama, akun Twiiter itu kembali aktif.



Podeswa mengatakan Ed Sheeran cocok berperan di bagian itu karena ia perlu bernyanyi. "Apabila orang-orang tidak tahu siapa Ed, mereka tidak akan berpikir tentang itu dua kali. Komentar-komentar negatif itu tampaknya berasal dari luar dunia pertunjukan. Dalam dunia pertunjukan, Sheeran melakukan pekerjaannya dengan baik, dan dia terlihat seperti memiliki dunia itu,” kata Podeswa.



Menurut Podeswa, orang-orang terlalu mempermasalahkan kehadiran Ed Sheeran di serial itu. Ia juga mengatakan bahwa Ed Sheeran dikenal oleh para produser acara dan beberapa pemeran sebagai penggemar berat dunia pertunjukan.



“Saya cukup terkejut dengan reaksi orang-orang karena saya tahu Sheeran sangat dikenal dan merupakan seorang penyanyi yang sukses, sebaliknya orang-orang yang mencemoohnya hanya gelembung pertunjukan,” katanya.



Podeswa menggambarkan Ed Sheeran sebagai seseorang yang dapat bekerja sama dengan baik. Ia juga mengatakan Sheeran adalah orang yang baik dan sangat rendah hati. “Dia datang tanpa rombongan. Dia datang ke sini dengan niat indah untuk bekerja dan bernyanyi dengan baik,” kata sutradara Game of Thrones ini.



