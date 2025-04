Suzy Miss A Unggah Foto Mesra Bareng Lee Jong Suk

TEMPO.CO, Jakarta - Personil girlband dari Korea Selatan Miss A, Suzy mengunggah sebuah foto di Instagramnya, @skuukzky, Rabu, 13 September 2017. Foto tersebut langsung mengundang reaksi netizen terutama para penggemar Suzy dan kekasihnya Lee Min Ho sebab di foto itu Suzy tengah berpelukan dengan Lee Jong Suk.



Baca: Ini Alasan Suzy Miss A Banting Stir Mendalami Dunia Akting



Akun @munira_nh misalnya langsung menulis, "New couple?" Sedangkan akun lainnya langsung mengklarifikasi kalau foto itu hanya untuk mempromosikan drama terbaru Suzy dan Lee Jong Suk.



Dari trailer yang diulas Soompi, Suzy akan beradu akting dengan Lee Jong Suk dalam drama berjudul While You Were Sleeping. Drama produksi SBS ini akan tayang perdana pada 27 September 2017.

Suzy Miss A dan Lee Jong Suk. (SOOMPI)



Lee Jong Suk akan memerankan Jung Jae Chan, jaksa yang baru diangkat. Sedangkan Suzy menjadi Nam Hong Joo, perempuan yang membantu usaha rumah makan ibunya.



Nam Hong Joo memiliki kemampuan supranatural menerawang kecelakaan yang akan terjadi di kemudian hari. Jung Jae Chan-lah yang selalu berusaha mencegah kejadian buruk yang diketahui Nam Hong Joo.



Pertama kali sejak debutnya, Suzy sengaja memotong rambutnya. Langkah ini, kata Suzy, agar bisa memerankan Nam Hong Joo dengan lebih baik. Hal ini juga hasil diskusi Suzy dengan staf produksi tentang kemampuan spesial, lingkungan dan perubahan emosi Nam Hong Joo.



SOOMPI | IKA SURYANI SYARIEF