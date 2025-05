Syahrini Bikin Klip di Dalam Pesawat ke Monaco

TEMPO.CO, Jakarta - Syahrini tak henti-hentinya memamerkan kemewahan berlibur ke luar negeri. Kini pilihannya adalah Monaco.



Syahrini yang tenar dengan lagu Sesuatu mengunggah foto ketika baru tiba di bandara. Syahrini terlihat turun dari tangga pesawat pribadi sambil mengenakan baju seksi berupa dress panjang warna putih dengan belahan kaki hingga paha dengan leher sabrina sehingga memperlihatkan lehernya yang jenjang. Syahrini mengenakan kacamata dan topi lebar untuk menutupi sinar matahari ke wajahnya.



"Alhamdulillah Arrived Safely In Monaco PrincesSyahrini #jetlife #Nice #Monaco,” caption di foto tersebut.



Wanita berkulit putih itu juga mengunggah dua video mini. Yang pertama ketika sedang berada di teras atas hotel pada malam hari. "Good Nite World 3.30 Am From Monaco Selamat Pagi Indonesia PrincesSyahrini #Seperti_ituuhh #Monaco_july_2015."



Lalu video satunya, Syahrini berada di atas pesawat sambil duduk dengan kaki terjuntai ke kursi. Dengan gaya manja dia bernyanyi. "Behind The scenes My New Video Clip Part 1 "Tak Punya Hati" #TPH #PrincesSyahrini #Monaco_july_2015. PS: "Suara Gemuruh Di Dalam Pesawat Di Akibatkan Oleh Pesawat Terlalu Melesssaatt Kencaaanngg Melajuu."



Banyak pengikutnya yang memberikan like dan komentar. "Di pesawat lgi video klipnya...ngak ada tempat lain bu," tullis Memermiho.



Mantan teman duet Anang Hermansyah itu memang gemar membagi foto dan video ke penggemarnya. Bahkan di beberapa foto dan video dibuatkan meme dengan lelucon.



ALIA