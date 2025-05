Syahrini Kembali Pamer Foto Bareng Paris Hilton

TEMPO.CO, Jakarta – Syahrini kembali memamerkan fotonya bersama Paris Hilton. Pada Kamis, 29 Januari 2015, dia memamerkan potretnya di Instagram. Jika sebelumnya terlihat bersama di Las Vegas, selebritas yang terkenal dengan ungkapan "cetar" ini dan Paris Hilton kini menikmati liburan di Bali.



Lawat akun Instagram-nya, Syahrini, 32 tahun, mengunggah fotonya sedang berpose dengan pewaris hotel Hilton tersebut. Keduanya kompak mengenakan busana bernuansa cerah yang didominasi warna pink.



"Hotel W Resort & Spa, Seminyak, Bali Last day in Bali. Bye bye sister @parishilton see you soon again on 14 March @become-one party," tulis Syahrini pada keterangan gambar. Paris Hilton, 33 tahun, memang sedang pelesiran di Pulau Dewata dan bermalam di hotel tersebut. (Lihat foto-fotonya di sini)



Foto di Instagram itu memperlihatkan Paris dan Syahrini yang tampak akrab. Pada foto lain, keduanya terlihat menikmati makan malam bersama. Dua hari lalu, Syahrini memajang fotonya bersama Paris di tempat yang sama.



Sebelumnya, Syahrini juga mengunggah video kebersamaannya dengan Paris. Terlihat Syahrini mengajak Paris untuk menyapa Indonesia dalam video. Terdengar aneh, tapi Paris benar-benar mengikuti Syahrini. Keduanya mengatakan, "Hai Indonesia, seperti itu." Video ini lalu mendapat banyak respons dari penggemar Syahrini. (Baca: Alasan Paris Hilton Bermesraan dengan Monyet Bali)



"Ulala, mereka cetar banget," tulis salah satu akun. (Baca: Syahrini Dekat dengan DJ Belanda, Dash Berlin)



RINA ATMASARI

Terpopuler

Memes Luncurkan Album Lief Java

Film Yogya Bertarung di Festival Film Rotterdam

Taylor Swift Patenkan Lima Frasa dalam Lagunya

Alasan Paris Hilton Bermesraan dengan Monyet Bali

Chicco Jerikho, Film Filosofi Kopi dan Bisnis Kopi