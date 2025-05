TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Syahrini mengunggah foto-foto kebersamaannya dengan artis Paris Hilton di Bali. Paris mengunjungi Bali pada akhir pekan lalu, setelah sebelumnya berada di Malaysia.



Dalam akun Instagram-nya, Syahrini mengunggah tiga foto bersama Hilton. Foto pertama berisi Syahrini, Hilton, dan dua pria berwajah Melayu. Foto lainnya menggambarkan Syahrini sedang makan malam bersama Hilton dan dua perempuan Barat lainnya. "Private Villa - Hotel W Resort & Spa, Seminyak, Bali, #GirlsDinner @ParisHilton @CariLeeArt," tulis Syahrini. Adapula foto Syahrini yang hanya berdua dengan Hilton.



Tak hanya mengunggah foto, Syahrini juga merekam momen kebersamaannya dengan Hilton. Dalam video berdurasi amat singkat itu, dia meminta Hilton mengikuti ucapannya. "Hai Indonesia, seperti ituh," kata dua pesohor ini.



Foto-foto itu menuai beragam komentar dari netizen. Kata pemilik akun @juliamahadewi, Syahrini cantik. "@princessyahrini cantik kaka," katanya.



Effa Izzati, juga berkomentar, "Keren bgt teh, bs bareng si cantik , lady @parishilton , o my god so cooolll," katanya.



Selanjutnya: Muka Paris Hiltonnya Kepaksa



Namun banyak juga komentar bernada miring. Pemilik akun @ronauli1982 menuliskan, "Kok @parishilton ngak ada uploud foto princes ya di IG nya Paris Kan uda temen."



Sedangkan @kimkimita menuliskan, "muka paris hiltonnya kepaksa wkwkwk."



Pada akhir tahun lalu, Syahrini juga mengunggah foto bersama Hilton saat dia sedang berlibur ke Las Vegas, Amerika Serikat. Dalam akun itu, sejumlah netizen meragukan keaslian foto ini. Sebabnya Hilton terlihat tinggi dan kekar. (Baca: Heboh Foto Syahrini Bersama Paris Hilton)



"Loh kok Paris Hilton gede dan kekar? hahaha#ngakak," tulis looms. Namun penggemar Syahrini tak mau idolanya dibilang merekayasa foto. "Ini emang real @parishilton deh, liat aja di Instagramnya Paris ada foto dia pake baju yang sama kayak gini. Hmm, emang teteh @princessyahrini paling top!" tulis fan Syahrini.



DEWI | RINA ATMASARI



Terpopuler

3 Aktor Kontroversial di Balik Kisruh KPK vs Polri

Kini, Giliran Zulkarnain KPK Dilaporkan ke Polisi

Diminta Tegas Soal KPK, Jokowi Kutip Ronggowarsito

Menteri Tedjo: Tak Percaya Polisi? Bubarkan Saja