Syahrini Tertunda Menikah karena Belum Mendapat Restu Ibunya

Banyak yang bertanya-tanya kenapa Syahrini tidak kunjung menikah di usia yang akan memasuki 35 tahun? Pertanyaan itu salah satunya datang dari penggemar yang sempat dibacakan Syahrini dalam video yang diposting di Youtube channel miliknya.



Syahrini beralasan, dirinya selalu gagal soal urusan asmara. Salah satunya karena tidak mengantongi restu dari ibunya. Sebab, kata Syahrini, selama ini dia dan kekasihnya berbeda keyakinan.

"Kenapa sampai hari ini belum nikah, salah satunya karena ibu cetar belum ridho, selalu berpasangan dengan yang tidak seiman," kata Syahrini.

Mantan teman duet Anang Hermansyah ini akan selalu hormat kepada ibunya. Jika tak direstui ibunda, dia tidak mungkin bertindak lebih jauh. Sebab ibu bagi Syahrini ada di posisi yang sangat penting.

"Ibu itu roh kita, ibu itu surga kita. Ibunda adalah segala-galanya karena kata rasulullah ibu, ibu, ibu tiga kali, baru ayah," kata Syahrini.

"Mamaku itu surganya aku, ridhonya Allah adalah ridhonya mama," sambungnya.

Syahrini mengaku masih menjomblo. Syahrini pun mengaku jodohnya datang dan pergi.

"Hempas datang lagi, hempas datang lagi, hempas datang lagi. Seperti aja jodohnya come and go," kata Syahrini.

