TEMPO.CO, Jakarta - Artis Syahrini kembali memposting foto serta video sedang berlibur mewah. Kini, penyanyi itu memilih Bali sebagai lokasi berlibur. Dalam sebuah foto, Syahrini terlihat sedang berenang di sebuah vila mahal di kawasan Seminyak, Bali Ini pertama kalinya wanita 33 tahun itu memamerkan foto berada di dalam air. Hanya kepala dan wajah saja yang terlihat. Mengenakan kaca mata hitam serta rambut disanggul.



"Amazing penthouse infinity pool,feels like floating on the ocean @anantaraseminyak #PrincesSyahrini #Bali #Bali_17agustus2015 #HappyIndependenceDay," tulisnya dalam caption.



Sebanyak 628 orang mengomentari aksi syahrini itu. Dalam foto satunya lagi, dia sedang duduk menyender sehingga kaki dan paha mulusnya terlihat jelas. Dia atas kasur yang dihadapannya terlihat kolam renang, liburan mewah Syahrini menuai pujian dari penggemarnya.

"The most beautiful ocean view from the sundeck @anantaraseminyak #PrincesSyahrini #Bali #anantara #Bali_17Agustus2015 #HappyIndependenceDayIndonesia," tulisnya di bawah foto.



Meski ada yang mengkritik pedas lantaran sering pamer foto liburan mewah, tapi Syahrini selalu dibela oleh penggemarnya. "Prilaku yg bagaimana @alexandrealino syahrini tidak sedang menyakiti orang memakan uang orang apa lagi kya koruptor yg memakan uang rakyat manusia perlu kerja keras perlu juga memikirkan akherat kmu tau apa tentang syarini .amal ibadah syahrini biarkan.tuhan yg menilai emangnya kmu dah sesempurna apa dimata tuhan @alexandrealino kmu mengkritik kya gitu lum tentu juga amal ibadah kmu ditrima tuhan 1kata buat kmu manusia didunia g ada yg sempurna dimata tuhan," tulis Azkiasyahrani.



Ternyata kepergian Syahrini dalam rangka amal memberikan bantuan, dalam satu foto Syahrini terlihat memberikan bantuan sebanyak Rp 100 juta dari Bank Syahrini.



ALIA F

