Taiwan Incar Wisatawan Indonesia dengan Empat Konsep Liburan

Director of Taiwan Tourism Information Center in Jakarta, Abe Chou, mengatakan bahwa Taiwan merupakan negara di pulau kecil, tetapi memiliki sejumlah keunikan yang menarik perhatian wisatawan Indonesia .

"Kami punya laut yang bagus, punya pegunungan yang bagus, budaya dan seni kami juga sangat bagus," kata Abe di sela-sela acara Taiwan Tourism Workshop di The Westin, Jakarta, Senin, 21 April 2025.

Sanxiantai yang merupakan area pantai juga menjadi salah satu daya tarik negara ini. Pantai ini memiliki bebatuan yang unik, di antaranya terdapat tiga batu raksasa. Banyak wisatawan berkunjung di waktu matahari terbenam karena pemandangannya yang cantik.

Incar Wisatawan Indonesia

Deputy Representative of Taipei Economic and Trade Office in Indonesia, Trust Lin menambahkan, bahwa Indonesia merupakan pasar paling penting di antara negara-negara Asia Tenggara. Karena Indonesia memiliki populasi muslim yang tinggi, Taiwan membangun wisata ramah muslim. “Saya sangat mengerti pasar di Indonesia sangat mengutamakan muslim. Jadi, di Taiwan, segala aspek harus muslim friendly,” kata Trust Lin.