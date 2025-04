Tak Seperti Biasanya, Ashraf Sinclair Kini Gondrong dan Brewokan

TEMPO.CO, Jakarta - Ashraf Daniel Mohammed Sinclair yang biasa tampil klimis, tiba-tiba muncul dengan sedikit sangar. Ashraf Sinclair kini gondrong dan brewokan. "Ini memang sisi lain diri saya yang belum pernah muncul dari dulu," kata dia di Jakarta, Selasa, 12/9.

Mungkin itu memang karakter lain dari Ashraf Sinclair yang baru muncul sekarang. Tetapi sebenarnya itu juga bagian dari sikap profesionalnya karena memainkan salah satu karakter dalam mini seri Do(s)a yang tengah digarap di Jakarta.

"Ini sebenarnya kebutuhan karakter," kata Ashraf Sinclair. Karakter itu menuntut dia untuk tidak tampil klimis. "Jadi untuk jalannya (juga) tidak boleh terlalu rapih," ujar Ashraf.

Kisah mini seri tersebut berkisah tentang tiga bersaudara yang terbang dari Malaysia ke Indonesia untuk mencari adiknya. Nah, sewaktu di Indonesia itulah banyak terjadi peristiwa. Dalam film aksi ini Ashraf yang semula rapih, makin lama akan makin brewok. "Makin berantakan untuk melanjutkan jalan cerita dan karakternya juga," jelas pria berusia 37 tahun itu.

Dalam produksi film ini Ashraf syuting di tempat-tempat kumuh. "Misalnya di Muara Angke dan Pulau Seribu. "Bener-bener tempat yang karakter Jakarta itu kelihatan banget," kata dia. "Misalnya, sebelah kiri ada tempat reparasi kapal tua, tiba-tiba disana ada gedung gede dan warna-warni."

Walaupun berbeda dengan kesehariannya, Ashraf Sinclair merasa nyaman dengan penampilan sekarang. "It's a different side of me, yang sudah ada dari dulu. And i like it," ujarnya.

AMMY HETHARIA