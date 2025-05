Tampil Bareng Laura Basuki di Film Horor, Ini Kata Ario Bayu

TEMPO.CO, Jakarta - Ario Bayu akan bermain bersama Laura Basuki untuk film horor The Returning. Film garapan Wirta Asliga ini direncanakan tayang pada pertengahan 2017.



Ario Bayu mengungkapkan alasannya menerima tawaran bermain film honor. Menurut dia, cerita di film itu mendebarkan. Selain itu, kata Ario, tim produksinya solid.



"Jujur saja, gue lihat dari hari pertama, sreg-nya tuh ternyata team work-nya sangat solid. Apa lagi gue pertama kali main sama Laura. Laura ternyata orangnya sangat fun sangat asyik," kata Ario jumpa wartawan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu, 20 November 2016.



"Mereka (tim) well prepared, jadi gue enggak perlu butuh waktu lama. Nanti what's gonna happened on set, itulah yang akan kita kasih," ujarnya.



Witra Asliga berkeyakinan Laura dan Ario bisa mengembalikan genre horor yang sesungguhnya, yang jarang dibuat sineas sekarang. "Gue mau balikin horor yang sesungguhnya, seperti honor yang dahulu. Penginnya balik ke zaman film Jelangkung, yang orang rela bayar berkali-kali buat nonton," ujarnya.



Film The Returning ini akan digarap dengan syuting selama 15 hari. Rencananya, proses pengambilan gambar akan dilakukan di Bogor dan Jakarta.



