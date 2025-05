Tampil di Grammy, Joey Alexander Dibanjiri Pujian

TEMPO.CO, Los Angeles - Pianis muda asal Indonesia Joey Alexander mendapat sambutan meriah saat tampil di Grammy Awards Premiere Ceremony yang digelar di Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika Serikat, Senin, 15 Februari 2016 waktu setempat.Penonton bertepuk tangan sambil berdiri setelah Joey membawakan komposisi Freedom Jazz Dance milik Eddie Harris.



Pujian terus mengalir meskipun di perhelatan Grammy Award 2016 ini Joey belum berhasil membawa pulang penghargaan. Bocah 12 tahun yang bermukim di New York itu dikalahkan John Scofield untuk kategori Best Jazz Instrumental Album, dan Christian McBride yang berhasil membawa pulang penghargaan untuk kategori Best Improvised Jazz Solo versi Grammy Awards 2016.



Pujian juga disampaikan netizen melalui akun Twitter. "@JackieLynam @lunemoth @orderinthesound crazy amazing 12 year old jazz pianist. Holy smokes!! #joeyalexander," kicau akun @anabanana_ sesaat ketika Joey tampil di atas panggung.



"#JoeyAlexander performing at #GRAMMYPremiere This Jazz prodigy iS AMAZING!," kicau @LiveAtEmerge.



Joey Alexander menjadi orang Indonesia pertama yang menjadi nomine ajang penghargaan musik bergengsi itu. Yang lebih hebat, Album My Favourite Things adalah album pertama Joey Alexander. Album itu dirilis pada 12 Mei 2015. Prestasi Joey membuatnya terpilih sebagai model di sampul majalah musik Rolling Stone edisi Indonesia.



Nama Joey juga harum di dunia internasional. Albumnya sempat menjadi pemuncak tangga lagu Billboard Jazz. Ia beberapa kali diwawancarai media luar, dan disebut-sebut sebagai Keajaiban Indonesia.



Di acara Grammy Award yang digelar semalam, Joey sepanggung dengan musisi berbakat lain dari seluruh dunia, seperti Adele, Taylor Swift, Lady Gaga, Ellie Goulding, hingga Travis Barker.



INGE KLARA SAFITRI